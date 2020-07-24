Pandemi sonrası yeniden santra vuruşu yapıldı

Raporda ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara veren Avrupa'nın büyük futbol ülkeleri İspanya, İngiltere, İtalya ve Türkiye'de heyecan yeniden başladı. İspanya'da 11 Haziran'da, Türkiye'de 12 Haziran'da, İngiltere'de 17 Haziran'da, İtalya'da ise 20 Haziran'da stadyumlarda tekrardan düdük çaldı.

Fenerbahçe'de Kruse şoku

Riva tesislerinde kamp çalışmalarını tamamlayıp, pandemi sonrası süper lige yeniden başlayan Fenerbahçe'ye Alman futbolcudan kötü haber geldi. Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçıran Max Kruse, haziran ayında bıçak altına yattı. Ancak liglerin tekrar başladığı dönemde apandisit ameliyatı olan Alman futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kruse, kulübümüzle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir" denildi. Haziran ayında 77 bin 450 habere konu olan Fenerbahçe en fazla konuşulan takım olurken, ikinci sırada ise ezeli rakibi Galatasaray 68 bin 737 haberde yer aldı. Galatasaray'ı ise 61 bin 860 haber ile Trabzonspor takip etti.

Muslera sezonu kapattı

Galatasaray'ın son dönemde kazandığı başarılar ve şampiyonluklardaki en büyük pay sahiplerinden Fernando Muslera sakatlandı. Sağ bacağında iki kırık tespit edilen Muslera'nın ameliyat edileceği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Fernando Muslera'nın ameliyatı sonrası sağlık durumuyla ilgili Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce açıklama yaptı. Uruguaylı kalecinin ameliyatının başarılı geçtiğini belirten İnce, "Yaşının dezavantajı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde diye düşünüyorum." dedi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan başarılı kaleci Muslera, MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplam 13 bin 692 habere konu olarak adını zirveye yazdırdı. Muslera'yı sırası ile 9 bin 372 haber ile Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve 8 bin 103 haber ile Trabzonspor formalı Alexander Sörloth takip etti.

Fatih Terim'e başkanlık teklifi

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı. Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam" dediği öğrenildi. Camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi Teknik Direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi. Öte yandan; tecrübeli teknik adam, ABD'de bir polis memurunun uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş için ırkçılık karşıtı mesaj verdi. Terim, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; "SayNoToRacism" yani; "Irkçılığa Hayır De" mesajı düştü. İmparator Terim, Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre toplam 21 bin 105 haberde yer alarak en fazla konuşulan antrenör olma unvanını haziran ayında da kimseye bırakmadı. Terim'i sırası ile 19 bin 198 haberle siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Sergen Yalçın ve 17 bin 770 haber ile sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Ersun Yanal takip etti.

Ali Koç'tan sert açıklamalar

Pandemi sonrasında liglerin tekrardan başlamasına sayılı günler kala Nihat Özdemir'in katıldığı bir programda yapmış olduğu açıklamalar spor gündemine bomba gibi düştü. 3 Temmuz süreciyle ilgili görüşlerini ifade eden Özdemir'e Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tepki geldi. Koç, konuyla ilgili olarak kulüp televizyonu FB TV'de Nihat Özdemir'le yaşanan tartışma hakkında eleştirel değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayında toplam 9 bin 32 haberde yer alan Ali Koç en çok konuşulan yönetici oldu. Koç'u sırası ile 8 bin 505 haber ile Ahmet Ağaoğlu ve 8 bin 287 haber ile Nihat Özdemir takip etti.

Cüneyt Çakır kırmızı kartını hediye etti

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı. Maç sonu konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın kırmızı kartını kendisine hediye ettiğini belirterek, "Bugün 200. maçım olması nedeniyle kartı hediye etti. Anı olarak kalacak. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bir hakem, kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. MTM'nin raporuna göre, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır haziran ayı boyunca toplam 4 bin 57 haber ile medyada en fazla yer bulan süper lig hakemi oldu. Çakır'ı sırası ile 3 bin 219 haber ile Mete Kalkavan ve 3 bin 183 haber ile Alper Ulusoy takip etti.