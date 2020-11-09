“Pandemi stresi kulak çınlamasını artırdı”

Dr. Bülent Şerbetçioğlu, “Covid-19 nedeniyle artan psikolojik etkenler birçok şikayete yol açtı. Bunların başında tansiyon yüksekliği, kalp rahatsızlıkları, denge bozuklukları ve kulak çınlaması gibi tablolar geliyor. Çınlama birçok bilinen iç kulak hastalığının yanısıra iç kulak damarlarından kaynaklanan hastalığın sonucu da belirir. Bu damarsal kökenli çınlamaların pandemiyle birlikte tetiklendiğini gösteren çalışmalar var” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Dr. Bülent Şerbetçioğlu, koronavirüs pandemisinde kulak çınlama şikayetlerinin arttığına dikkati çekerek önemli uyarılarda bulundu. Dr. Şerbetçioğlu, İtalya'da toplam 15 hastanede yürütülen bir araştırmaya işaret ederek “Bu çalışmada Covid-19 tedavisinden geçmiş 185 hasta sorgulandığında bunların yüzde 23'ünde hastalıkla birlikte çınlamanın ortaya çıktığı anlaşıldı. Öyle bir şey ki pandemi öncesinde bu hastalarda olmayan çınlama, pandemiyle birlikte tetiklendi. Covid-19 inceleri salt solunum yolu hastalığı olarak tanımlanırken giderek sinir hücrelerine ilgi gösterdiği ve beyne yerleştiği olgular da gözlendi. Bu ve bu gibi bulgulara dayanarak söyleyebiliriz ki pandeminin çınlamayı tetikleyici etkisi vardır” dedi.

Bundan ayrı olarak günümüzde artan pandemi baskısının kısa vadede çözülemeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte toplumda ek sorunlara yol açtığını belirten Dr. Şerbetçioğlu, “Önceden toplumumuzda eve kapanma döneminin kısa süreceği sanılırken, artık bu sürecin uzun süreceği anlaşıldı. Eve kapanma ve sosyal izolasyon, bizim gibi sosyalleşmeyi gelenek haline getirmiş Akdeniz toplumları için ağır psikolojik sıkıntılara yol açtı. Covid-19 nedeniyle özellikle yaşı ileri grupta giderek azalan sosyal görüşmeler hastalarda psikolojik etkenleri had safhaya çıkardı. Psikolojik sıkıntıyla artabilecek yakınmalar daha fazla görülmeye başlandı. Bunların başında tansiyon yüksekliği, kalp rahatsızlıkları, denge bozuklukları ve kulak çınlaması gibi tablolar geliyor” diye konuştu.

“Hipertansiyon da çınlamayı artırıyor”

Genellikle kulak çınlamasının altında damar hastalıklarının yattığına dikkati çeken Dr. Şerbetçioğlu, “Mesela çinko eksikliği kulak çınlamasının en önde gelen nedenlerindendir. B12 eksikliği hem dengeyi bozar hem de çınlamaya neden olur. Kansızlık veya aşırı kan hücresinin bulunması da çınlamaya neden olabilir. Eğer kulak çınlaması şikayeti varsa önce bu tetkikler yaptırılmalı. Ancak bir hastada kalp rahatsızlığı varsa ya da tansiyonu yükseliyorsa kulak çınlaması da artabilir. O yüzden tansiyon yüksekliği ve çınlama ikisi birarada bulunan hastaların özellikle kendilerine daha fazla özen göstermeleri gerektiği ortaya çıktı. Yaptığım araştırmalara göre, pandemi döneminde kardiyolojiye başvuran hipertansiyon ve kalp hastası sayısı çok arttı. Kısaca pandemi hem tansiyon ve kalp rahatsızlıklarını yükseltti, hem kulak çınlamasını artırdı. Yalnız kalan ileri yaş grubundaki hastalar daha çok denge bozukluğu ve çınlama nedeniyle bu dönemde hastanelere başvurdu” şeklinde konuştu.

“Pandemide sinirsel gerginlikten kaçınmanın yolu ilaç olmayacaktır”

Çınlamanın genellikle içkulak ve damar kökenli hastalıklarda ortaya çıktığını ifade eden Dr. Şerbetçioğlu, “İç kulağımızdaki damarlar, kronik stress ve sinirsel gerginliklerde daha fazla daralıyor. Böylece çınlama daha fazla ortaya çıkıyor. Örneğin normalde evden çıkamayıp strese giriyorsunuz, stress çınlamayı artırıyor, çınlama da stresi artırıyor. Bu tarz bir kısır döngüye girildiğinde çözümü ilk etapta ilaçlarda aramamak gerekiyor. Bir hekim olarak damar sertliği gibi rahatsızlıkları olan ve ardından pandemi döneminde evlerde izole kalan kişilere tansiyonlarını düzenli kontrol ettirmelerini öneriyorum. Hipertansiyon hastalarında çınlamanın artması, aynı zamanda tansiyonun yükseldiğine işaret edebilir. Bu durumda tansiyon ilaçlarını düzenli almaları, tuz alımını kısıtlamaları gerekiyor. Ayrıca bu hastalar gerginliği arttırıcı tutum ve davranışlardan kaçınmalı, mümkün olduğ kadar olumlu şeyler düşünmeli, müzik dinlemeli, meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı fiziksel egzersizler yapmalı; en güzeli doğa yürüyüşlerine çıkmalı. Ne zaman biteceği belli olmayan türden stress, bağışıklığımızı düşüren en önemli etkenlerdendir. Herşeyden önce sürekli stress ortamından sıyrılmalı, gece gündüz pandemi haberleri izlenmemeli. Merak edilen bir konu ise, kulak çınlamasının kendisi işitme kaybına yol açmaz. Ancak çınlamanın nedeninin üzerine erken giderseniz, işitme kaybının da üzerine gidilmiş, hatta önlenmiş olur. Çınlamaya neden olan faktör neyse aynı zamanda işitme kaybına neden olacak faktör de odur. Önlenebilen işitme kayıpları içinde, en önde gelen nedenler, psikolojik stressle ve gürültüyle birlikte beliren işitme kaybı ve çınlamadır” ifadelerini kullandı.