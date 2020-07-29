“Pandemi süreci geleceğin meslek seçimlerini de etkiledi”

Koronavirüs her alanda olduğu gibi meslek seçimlerini de etkiledi. Meslek tercihlerinin ihtiyaçlar, dönem ve süreç içerisinde değiştiğini kaydeden Doğuş Üniversitesi'nden Rehber Öğretmeni Simge Yalçınkaya, bu süreçte ise özellikle sağlık ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, e-ticaret alanı, Yönetim Bilişim Sistemleri, Reklamcılık ve Pazarlama sektörü gibi bazı alanların ön plana çıktığını belirtti. Bu açıdan salgının bu yılki üniversite tercihlerini de etkileyeceğini söyleyen Yalçınkaya, öğrencilerin meslek tercihlerini yaparken pandemi sürecini de göz önüne almalarını önerdi.

Salgında teknolojinin gücünün görüldüğünü belirten Yalçınkaya, “Bu süreçte bazı önemli meslek grupları sürecin nasıl işletileceği ve sürecin atlatılması konusunda bize çok yardımcı oldular. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişimi günümüz çağında çok önemli bir gelişimdir ve biz bu süreçte teknolojinin gücünü daha fazla gördük. Durması gereken işler ve ekonomi teknoloji sayesinde ayakta kaldı diyebiliriz. Bu süreçte bir çok iş yeri uzaktan, online çalışmalar yaptı ve bu çalışmaları gelişen teknoloji sayesinde yapıldı” dedi.

“Meslekler ihtiyaçlar, dönem ve süreç içerisinde değişir”

Salgınla birlikte ön plana çıkan meslek gruplarından bahseden Yalçınkaya, “Bu süreçte yazılım, program ve uygulamaların önemini daha iyi gördük. Yaşanan süreç aslında bize gösterdi ki halkı sakinleştirecek psikologların görevi de yadsınamaz. Kişisel fikrim; geleceğin mesleği diye bir kavram yoktur. Çünkü meslekler ihtiyaçlar dönem ve süreç içerisinde değişir. Fakat bu süreç bize şunu gösterdi ki; teknoloji alanındaki çalışmalar zorlu süreçte dahi kalkınmamızda ve çalışmalarımızda fark oluşturabiliyor. Bu süreçte teknoloji ve sağlık alanında yapılan çalışmalar oldukça önem kazandı. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, e-ticaret alanı, Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarının önemi gözlendi. Ayrıca teknoloji alanında büyük pay sahibi olan bu alanların en önemli destekçisi elbette Reklamcılık ve Pazarlama sektörü olmuştur. Nitekim bulunduğumuz süreç içerisinde insanların teknolojiye ve yeni ticaret koşullarına alışma sürecinde en önemli aradıkları kriterlerin başında güven olgusu bulunmaktadır. Bu durum reklamcılık ve pazarlama sektörünün e ticaret veya teknolojik alanların vazgeçilmez bir parçası olacağını göstermektedir” diye konuştu.

“Pandemi üniversite tercihlerinde etkili olacak”

Bu sürecin üniversite tercihlerini de etkileyeceğini aktaran Yalçınkaya, “Bu süreçte etkisi artan meslekler teknolojinin gelişimi ile uzun süredir küresel bir etki oluşturmaktaydı. Yaşadığımız bu süreçte birçok alanda durmayı önleyip, normal yaşamın devam etmesine katkıları çok yüksek olmuştur. Birçok şirket aslında bu sisteme hazır olmasa da teknolojinin geliştirdiği kolaylık ve uygulamalarla kolay ve hızlı bir şekilde organize olmuş ve süreçlerini devam ettirebilmişlerdir. Meslek seçimlerinde öğrencilerin bu durumları göz önünde bulundurması çok önemlidir. Bu durum meslek seçimlerinde etkili olacaktır. Süreci kendi yaşantılarında gören ve tecrübe eden öğrencilerde bu duruma karşı bilinç artmıştır bu yüzden özellikle yazılım, uygulama, sosyal medya ve teknoloji gibi alanlarda öğrencilerin tercihleri bu sene çok daha ağırlık gösterebilir. Bu durum bu tarz alanların puanlarının yükselmesine sıralamaların artmasına neden olabilir” şeklinde konuştu.