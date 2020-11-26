Pandemi sürecinde ağız ve diş bakımı

Mustafa Yılmaz'ı Küçükçekmecelilerle buluşturdu. Pandemi sebebiyle sosyal izolasyonun şart olduğu bugünlerde diş sağlığının korunmasına yönelik önemli bilgiler veren Yılmaz, sistemik sağlıklı bireylerin doğru önlemlerin alındığı diş tedavi merkezlerine gitmesinde herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti.

Pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden birbirinden faydalı online içerikleri Küçükçekmecelilerle buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, Periodontoloji Uzmanı Doç. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz'ı konuk etti. Pandemi sürecinde ağız ve diş sağlığını online canlı yayında anlatan Yılmaz, bu süreçte diş tedavi merkezlerinin iyi havalandırılması gerektiğini söyleyerek, “Diş hekimleri mecbur olmadıkça peş peşe hasta almamalı. Hastalara mutlaka bir triyaj yapılmalı, ateşleri ölçülmeli ve tek tek odalarda tedavi edilmeli. İki hasta arasında 15-30 dakika ara verilip ortam iyi bir şekilde havalandırılmalıdır. Kronik hastalığı olmayanlar, güvenli bir şekilde doğru önlem almış kurumlara gidip tedavilerini yaptırabilirler. Kronik hastalar ise acil tablolar gelişirse geçici ve olabildiğince kısa süreli tedavilerini yaptırarak, diş tedavilerini pandemi sonrasına ertelemelidir” diye konuştu.

“Diş eti hastalıkları olan bireylerin Covid-19'u ağır geçirebileceğini varsayıyoruz”

Olası bir korona virüs durumunda hastada mevcut diş eti iltihabı varsa şiddetlenebileceğini ve diş eti hastalıkları olan bireylerin Covid-19'u daha ağır geçirebileceklerini varsaydıklarını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, “Elbette bu kişileri sigara kullanımı, ileri yaş, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi risk faktörleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Günde iki kere dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini unutmayalım. Unutuyorsak, en azından akşam muhakkak fırçalamalıyız. Çünkü akşamları günün ardından bakterilerin üremesi için ağzımızda uygun bir ortam oluşuyor. Yumuşak, ucu yuvarlatılmış bir diş fırçası tercih etmeliyiz” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, canlı yayında katılımcıların sorularını da yanıtladı.