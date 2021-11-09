Pandemi sürecinde dijital pazarlama sektörü yüzde 35 büyüdü

Bu süreçte işini dijital dünyaya taşıyanların yanı sıra kullanıcılarına dijital dünyalarından ulaşmak da kaçınılmaz oldu.

Pandeminin etkisi ile birlikte 2020 yılında Türkiye'de dijital pazarlama yatırımlarının 7,5 milyar TL'ye yaklaştığının altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Pandemi öncesinde her yıl çift haneli yüzdeler ile büyüyen dijital pazarlama sektörü, pandemi sürecinde yüzde 35'lere varan büyüme gerçekleştirdi. Türkiye'nin sosyal medya platformlarına hızlı adapte olması, aynı zamanda dijital reklam harcamalarının da artmasına neden oldu. Özellikle e-ticaret ve e-ihracat yapan şirketlerin yanı sıra züccaciyeden eğitime gayrimenkulden sağlık sektörüne kadar binlerce şirket dijital pazarlama ile tanıştı. Araştırmalara göre dijital pazarlamanın yatırım yapan şirketlere her yıl bir önceki yıla göre en az yüzde 21 büyüme sağlaması şirketler için cazip bir hal alıyor” dedi.

Dijitale yapılan yatırımın geri dönüşü için en az 3 aylık bir zaman gerektiğini ve çok kısa bir süre içerisinde kendisini amorti ettiğinin altını çizen Kaplan, “Bazı şirketlerin tamamen online çalışma modeline geçmesiyle kullanıcılarına dijital dünyadan ulaşmak isteyenler dijital pazarlama önemli bir hal aldı. Google ve sosyal medya reklamları ile kullanıcılarına ulaşmak isteyen şirketler, dijital pazarlama yatırımlarını artırdı. Her yıl çift haneli yüzdelerle (yüzde 12-19) büyüyen dijital pazarlama sektörü pandemi sürecinde büyüme oranını yüzde 35'e çıkardı. Öncelikle e-ticaret ve e-ihracat yapan şirketlerin yanı sıra züccaciyeden sağlık sektörüne eğitimden gayrimenkul sektörüne kadar binlerce şirket pandemide dijital pazarlama ile tanıştı” dedi.

Türkiye, genç nüfusu nedeniyle sosyal medya platformlarına hızlı uyum sağladığını belirten Kaplan, “Türkiye, birçok sosyal medya platformu yayın hayatına başladığında en çok üye kazanımı ve etkileşim oranın sahip olduğu ülkelerin arasında yer alıyor. Bu hızlı adaptasyon süreci aynı zamanda dijital pazarlama yatırımlarının artmasında önemli bir etken. Örneğin birçok sosyal medya uygulamasının kullanımında ilk sıralarda yer alıyoruz. Her ne kadar dijital pazarlama harcamalarında dünyanın gerisinde kalsak da pandemi süreci bu uzaklığı kısaltmış durumda” dedi.