Pandemi, yılbaşında ‘enerjimize' de yansıdı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisiyle İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur ve Isparta'da yılbaşında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre geriledi. 31 Aralık günü Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yüzde 14, turizmin başkenti Antalya ile Burdur ve Isparta'da yüzde 11 düştü. ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ise 2020'nin son günü toplam tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı gecesi büyük kutlamalara getirilen sınırlama ve sokağa çıkma yasağının yanı sıra Türkiye genelinde pek çok ilde yüksek seyreden hava sıcaklıkları ‘enerji tüketim rakamlarına' yansıdı. İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Antalya, Burdur ve Isparta'da görev yapan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2020 yılının son günü 31 Aralık ve yeni yılın ilk günü 1 Ocak tarihine yönelik elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

İstanbul Avrupa yakasında tüketim yüzde 14 düştü

Elektrik dağıtım sektöründe öncülük rolü üstlenen üç şirketin rakamları, toplam 7 ilde yaklaşık 8.5 milyon elektrik abonesinin yılbaşındaki ‘enerjilerini' ortaya koydu. BEDAŞ'ın verilerine göre 31 Aralık 2019'da İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam 81 bin 552 MWh elektrik tüketilirken 31 Aralık 2020 Perşembe günü bu rakam yüzde 14'lük düşüşle 69 bin 769 MWh'ye indi. Alçak gerilim trafo merkezleri verilerinden baz alınarak yapılan örneklem çalışması ise abone bazındaki düşüşleri ortaya koydu. 31 Aralık 2020 günü, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 8, ticarethanelerin yüzde 25 geriledi. Sanayi abonelerinin tüketimi ise bir önceki yılla paralel bir seyir izledi.

Pandemi nedeniyle 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'den, 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları yılın ilk günü de Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminde düşüş getirdi. Bir önceki yıl 1 Ocak tarihinde bölgede elektrik tüketimi 64 bin 944 MWh seviyesinde gerçekleşirken bu yılın ilk günü söz konusu rakam yüzde 18'lik düşüşle 53 bin 42 MWh seviyesinde kaldı. Örneklem çalışmasından hareketle 1 Ocak günü, bir önceki yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimi meskenlerde yüzde 7, ticarethanelerde yüzde 34 ve sanayide yüzde 9 geriledi.

Antalya, yılbaşını sakin geçirdi

AEDAŞ'ın rakamları da turizmin başkenti Antalya başta olmak üzere Burdur ve Isparta'da elektrik tüketiminin düştüğünü gösterdi. 2020 yılının son günü 3 ildeki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemi baz alındığında yüzde 11 geriledi. 31 Aralık 2019 tarihinde 25 bin 907 MWh olan bölgedeki elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020 günü 22 bin 994 MWh seviyesine indi. Alçak gerilim trafo merkezleri verileri baz alınarak gerçekleştirilen ‘örneklem' çalışması kapsamında ise 31 Aralık günü Antalya, Burdur ve Isparta'da mesken abonelerinin elektrik tüketimi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12, ticarethane abonelerinin yüzde 27 geriledi. 31 Aralık tarihi itibarıyla sanayi abonelerinin elektrik tüketiminde ise yüzde 10'luk bir artış gözlendi.

Elektrik talebindeki gerileme yılın ilk günü de kendini gösterdi. 1 Ocak 2020'de bölgedeki toplam tüketim 24 bin 136 MWh iken bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 14'lük bir düşüşle 20 bin 775 MWh seviyesine gerçekleşti. Abone grupları bazında yapılan örneklem çerçevesine ise 1 Ocak günü, bir önceki yıla göre meskenlerin elektrik tüketimi yüzde 14, ticarethanelerin yüzde 30 düştü. Yılın ilk günü sanayi abonelerinde de yüzde 9'luk bir artış görüldü.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yüzde 4'lük artış yaşandı

ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ise tüketim farklı bir seyir gösterdi.Üç kentteki toplam elektrik tüketimi 31 Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. 31 Aralık 2019'da toplam 6 bin 545 MWh olan bölgedeki elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020 günü 6 bin 810 MWh'a yükseldi. Abone gruplarını temsil eden alçak gerilim trafo merkezlerinden elde edilen veriler kapsamında gerçekleştirilen örnekleme göre yılın son günü mesken abonelerinde yüzde 9, sanayi abonelerinde ise yüzde 5'lik bir artış gözlendi. Pandemi kapsamında restoran, kafe gibi yerlerin sadece paket servisi hizmeti vermesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi ile ticarethanelerin elektrik tüketimi ise yılın son günü yüzde 8 geriledi.

Bölgede yılın ilk gününde elektrik tüketimi geçen yılın üzerinde seyretti. 1 Ocak 2020'de 6 bin 199 MWh elektrik tüketen Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yeni yılın ilk günü tüketim yüzde 1'lik artışla 6 bin 265 MWh oldu. ÇEDAŞ'ın abone grupları bazında yaptığı örneklem çalışmasına göre yılın ilk günü mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 11, sanayinin yüzde 6 yükseldi. Ticarethanelerin elektrik tüketimi ise aynı tarihte yüzde 16 geriledi.