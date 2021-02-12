Pandemide 12 bin 60 öğrenciye eğitim desteği

Birçok branşta kesintisiz devam eden eğitimler, çevrim içi ortamda öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında pandemiye rağmen eğitimlere ara vermedi. Korona virüs önlemleri kapsamında, çok sayıda öğrencinin yararlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarını uzaktan eğitim yöntemiyle çevrim içi ortama taşıdı.

Üniversiteye yerleşmede yüzde 82'lik başarı

LGS ve YKS hazırlık grupları için hazırlanan uzaktan eğitim video ders içerikleri, öğretmenler tarafından öğrencilere aktarıldı. . Ders yayınları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın youtube kanalından ve çevrim içi eğitim panelinden gerçekleştirildi. İlçedeki öğrenciler için 35 adet deneme sınavı düzenlendi. YKS için sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek 7 adet yüz yüze deneme sınavı yapıldı. Deneme sınavlarıyla sınava girecek öğrencilere kendilerini test etme, sınav tecrübesi kazandırma, sınav stresini üzerlerinden atmalarına yardımcı olma hedeflendi. Maltepeli öğrencilerin derslerinin online eğitimlerle desteklenmesiyle sonrası üniversiteye yerleşme oranında yüzde 86.28'lik bir başarı yakalandı.

Pandemide eğitimler çevrim içine döndü

Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde, yaşları 4 ila 13 arasında değişen çocuklar için pandemi öncesinde bilim, eğlenceli deney, satranç ve zumba dersleri gerçekleştirildi. Pandemiyle birlikte piyano, gitar, eğlenceli bilim, satranç, resim dersleri, Erasmus Projesi kapsamında Almanca eğitimleri çevrim içi ortamda devam etti.

Kütüphaneleri 18 bin 890 kişi ziyaret etti

Senih Tongsir Kütüphanesi, Yalvaç Ural Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, Çınar Camii Halk Kütüphanesi, Feyyaz Tüzüner Okuma Salonu, Fındıklı Eğitim Evi Kütüphanesi, Türkiye Yazarlar Sendikası Kütüphanesi, pandemi süresi boyunca yarı oranlı hizmet vererek 18 bin 890 ziyaretçiye kapılarını açtı. Pandemi nedeniyle ödünç kitap uygulaması hizmeti ise 2020 yılında geçici olarak durduruldu.