Pandemide eğitim modeli de değişti

Kendi alt yapısında oluşturdukları "Bilnet Digital Learning" modeli ile öğrencilerinin hiçbir kayıp yaşamadan eğitimlerini kolaylıkla sürdürebilmesini sağlayan Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, "Öğretmen seçimlerinde hassasiyet gösteriyoruz. Hizmet içi eğitim seminerleri ile öğretmenlerimizi de geliştiriyoruz. Bu anlamda kurumlarımızdaki tüm öğretmenlerimizin mesleki donanımı oldukça yüksek" dedi.

İngilizce diline hâkim, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, özgüveni yüksek ve başarılı öğrencilerini yetiştirmek hedefiyle yola devam ettiklerini belirten Sağ, “Dünyaca ünlü eğitimci Marc Prensky'nin dediği gibi '20. yüzyıl becerileri ile 21.yüzyılın çocukları yetiştirilemez' Biz her zaman eğitim programlarımızı bu felsefeyi temel alarak inşa ediyoruz” dedi.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birinin eğitim olduğunun altını çizen Sağ, "Pandemi nedeniyle dünyada 1 milyar 300 milyon öğrenci okula devam edemedi. Belli sınıf kademelerinde seyreltilmiş yüz yüze eğitim başlasa da öğrenciler bu dönemde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim almaya devam edecek gibi duruyor. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizi tamamen farklı bir eğitim modeline hazırlamak ve sonrasında uyum becerilerini artırmak için rehber öğretmenlerimiz önderliğinde tüm öğretmenlerimiz sürekli iş birliği içinde yol aldılar. Örgün öğretime tamamen geçilse de dijital eğitim bir anlamda örgün öğretimle eş zamanlı olarak hareket kabiliyetine sahip olarak yaşantısını sürdürecektir. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileri içinde yer alan dijital okur yazarlığını, teknolojiyi tüketim olarak değil üretim amaçlı kullanmalarını sağlamaya yönelik becerilerini artırmayı esas alarak bu anlamdaki yeterliklerini en üst düzeye çıkarmaya yönelik olarak eğitim planlarımızı geliştirmiş bulunmaktayız" dedi.