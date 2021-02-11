Pandemide en çok giyime para harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' verilerine göre, erkeklerin yüzde 54'ü kadınların ise yüzde 68'i giyim alışverişi yaptı. Raporda kadınların giyimden sonra en çok kozmetik, erkeklerin yemek kategorilerinde harcama yapması dikkat çekti.

TÜİK tarafından hazırlanan raporda internet üzerinden en fazla sipariş verilen ürün gruplarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerin yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 24,1 ile online yemek siparişi ve yüzde 22,5 ile basılı kitap, dergi, gazete satın aldığı gözlemlendi. Kadınların ise yüzde 68,5 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete almayı tercih edildiği görüldü.

Şirketler hedef kitlelerine dijital pazarlamayla ulaştı

Tüketicilerin satın alma kararlarında dijital pazarlamanın kritik etkisi olduğunu belirten EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “Şirketler, artan farkındalıkla birlikte artık hedef kitlelerine daha kolay ulaşmak için dijital pazarlamanın analiz, ölçümleme ve yol haritası belirleme avantajlarından faydalanıyorlar. Dijital pazarlama sayesinde satın alma süreçleri analiz edilen tüketicilere ulaşmak, doğru hizmeti doğru zamanda vermek şirketlere karlılık ve büyüme sağlıyor. Şirket olarak, sektör ve ölçek bağımsız tüm şirketlere dijital pazarlamanın sağladığı ölçümlenebilir kolaylıklar sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Online harcama yüzde 62 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) araştırma raporuna göre, 2020 Aralık ayında internet üzerinden yapılan alışverişler yıl içindeki en yüksek değere ulaştı. Mart ayında internet üzerinden yapılan alışverişlerin aylık artışı yüzde 10 iken, Aralık ayında bu oran yüzde 62'ye çıktı. Söz konusu hızlı artışlar sonucu, online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Mart 2020'de yüzde 26 iken, Aralık'ta 9 puan artarak yüzde 35'e yükseldi.