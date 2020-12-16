Pandemide evlerde örülen giysiler, muhtaç ailelere dağıtılıyor

Bahçelievler'de pandemi dolayısı ile dışarı çıkmayan onlarca vatandaş, evlerinde geçirdikleri boş vakitlerini muhtaç ailelere gönüllü olarak kıyafet örerek değerlendirdi. Hayata geçen projede 14 yaşındaki Halime Durak'ın örgülerinin yanına hediye bileklikler yapması gönülleri kazandırdı.

Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi (BADE), ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim eşyalarının temin edilmesi için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında ilçede oturan vatandaşların belediyeye başvuruda bulunmaları halinde onlara örmeleri için istedikleri renklerde örgüleri kapılarına kadar getiriliyor. 15 ile 20 gün arasında getirilen örgüler gönüllülerin ellerinde ilmek ilmek birbirinden güzel kıyafetlere dönüştürülüyor. İhtiyaç sahipleri, atkı, şapka, kazak ve eldiven gibi kışın soğuğundan ısınmalarını sağlayacak eşyaları, ilçede bulunan Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi'ne gelerek alabiliyorlar. Öte yandan gönüllü olarak örgü ören 14 yaşındaki Halime Durak'ın, ihtiyaç sahiplerinin değerli olduğunu hissetmeleri için renkli bileklik hediyeler yapması gönülleri fethetti.

“Örgü örüp ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması için proje başlattık”

Bahçelievler Aile Destek Evi'nde yılın her döneminde yardımsever komşuların ve hayırsever iş adamlarından alınan yeni ve kullanılabilir durumdaki giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Örülmesi için dağıtılan örgülerin birçoğu yardımsever firmalar tarafından belediyeye bağışlandı. Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi (BADE) gerçekleştirdiği gönüllü yardım projesini yerinde inceleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Pandemi sürecinde vatandaşların evde boş zamanlarında, televizyon izlemekten veya boş yere cep telefonları ile uğraşmaktansa örgü örüp ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması için proje başlattık. Projeye katılan14 yaşındaki Halime Durak'ın içindeki çocuk sevgisi ileride bir pedagog veya çocuk psikiyatristi olacağı yönünde bir cevher görüyorum. Yaptığı örgülerin yanında ince düşüncesi ile bileklik hediyesi yapıp ‘bunu alanlar da kendilerini değerli hissedecekler' dedi. Bu gerçekten çok güzel bir sentezdir” ifadelerini kullandı.

“Kendilerini değerli hissetsinler diye bileklik hediyesi yaptım”

Komşularımız ve ailem ile ilmek ilmek severek örgü yaptığını ifade eden 14 yaşındaki Halime Durak, “Evde boş boş vakit geçirmektense zamanımızı bu gibi önemli değerler için harcamalıyız. Her şey için çok emek veriyoruz. Bunların karşılığı ise sevgi dolu bir yürektir. Bahçelievler Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Kapımıza kadar geldiler iplikleri getirdiler. Biz de bu iplikleri 15 gün boyunca güzelce ördük ve teslim ettik. Soğuktan korunsunlar diye örgü ördüm, kendilerini değerli hissetsinler diye bileklik hediyesi yaptım” ifadelerini kullandı.

“Yaptıkları örgüleri çok beğendim”

Çocukları için atkı, eldiven, bere ve şapka aldığını ifade eden Pınar Sağlam, “Belediyemizin yapmış olduğu proje gerçekten çok güzel. Örgüleri bizler için yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları örgüleri çok beğendim” diye konuştu.