Pandemide hayat eve, sanat 'Maltepe'ye sığdı

Başkan Ali Kılıç'ın duyarlılığı ve talimatlarıyla kültür ve sanatın yeni merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Maltepe Belediyesi pandemi sürecinde de sanatçıları yalnız bırakmadı. 2021 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce dijital yayınlar, çevrimiçi festivaller ve açık alan etkinlikleri gerçekleştirildi. Veda etmeye az zaman kalan 2021'de düzenlenen “Online Müzik Festivali”, “2.Sokak Festivali”, “Uluslararası Online Kısa Performanslar Festivali”, “3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”yle sanata ve sanatçıya pandeminin zorlu günlerinde destek verildi.

Sokak Festivali ve Çevrimiçi Müzik Festivali

Maltepe'nin 18 mahallesinde bu yıl ikincisi düzenlenen, sanatçılara destek verilen “Sokak Festivali”, ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü. Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında müzisyenlerin sahne aldığı “Online Müzik Festivali” gerçekleştirildi.

Perde hiç kapanmadı

“Uluslararası Online Kısa Performanslar Festivali”nde İtalya, Fransa, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan'dan tiyatro grupları sahne aldı. Kazakistan Naz Devlet Dans Tiyatrosu, “Nur Sultan” isimli oyununun 20. yıl gösterisini sundu. Festivalde Adana, Amasya, Ankara, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Samsun illerinden 50 tiyatro grubu izleyiciyle buluştu. Bakü Gence Devlet Dram Tiyatrosu, Azerbaycan Devleti'nin ilan ettiği “2021 Nizami Gencevi” yılı kapsamında, Azerbaycanlı ünlü şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin “Hamse” adlı eserinden bölümleri izleyiciyle buluşturdu. Gürcistan Özürgeti Theatre,“Missing/Özlemek”, Berlin Theater28, “Sinekler” isimli oyunuyla izleyicilerin karşısına çıktı. “3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”nde 14 yerli ve yabancı yapımın temsili gerçekleşti. Festivalde Özbekistan, Sırbistan, Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya Federasyonu'ndan tiyatro grupları konuk edildi.

Kardeşliğin heykelleri yapıldı

Halklar arası diyalog, dostluk, barış ve kültür kardeşliği temalı “Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu” seneye damga vuran etkinliklerden biri oldu. Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye olmak üzere 4 ülkeden 7 heykel sanatçısı, Maltepe'in 7 ayrı mahallesine yerleştirilmek üzere birbirinden başarılı eserleri Başıbüyük'teki Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde tamamladı.