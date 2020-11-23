Pandemide sanata ortak nefes: pandemi orkestrası

Klasik müziğin Türkiye'deki en önemli icracıları arasında yer alan Gürer Aykal, Gülsin Onay, Cihat Aşkın, İdil Biret gibi isimlerin de şef ve solist olarak yer alacağı konserler Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi'nin destek verdiği projede şef, solist ve orkestracı olarak aynı meslek grubundan birçok sanatçı da karşılık beklemeden yer alıyor. “Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası” adıyla beş konser verecek orkestraya, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ev sahipliği yapacak. Pandemi orkestrasının ilk konseri 7 Aralık 2020 Pazartesi şef Rengim Gökmen ve İdil Biret'in katılımıyla; ikinci konser 4 Ocak 2021'de şef Oğuzhan Balcı ve Gökhan Aybulus'un katılımıyla; üçüncü konser 8 Şubat 2021'de şef Gürer Aykal ve Bülent Yazıcı'nın katılımıyla; dördüncü konser 8 Mart 2021'de şef İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'ın katılımıyla; beşinci konser ise 29 Mart 2021'de şef Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın katılımıyla gerçekleşecek. Biletler Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası gişesi ve internetten satışa sunulacak.