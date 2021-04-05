Pandemide sigorta farkındalığı arttı

Konut sahibi olmak isteyenlere mağduriyet yaşamamaları için uyarılarda da bulunan Yaşar, “Müteahhitten ilk önce bina tamamlama sigortası istenmeli. Bu sigortayla ev sahibi olmak çok daha kolay” dedi.

Covid-19 salgınıyla birlikte son bir yılda meydana gelen deprem, toz fırtınası, sel ve tsunami gibi doğal afetler bireyin güvende hissetme ihtiyacını giderek daha da arttırdı. Bireylerin sağlık, konut ve taşıt gibi alanlarda yeniden güven tazelemek için özel sigorta şirketlerine yöneldiklerini ifade eden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, pandemiyle birlikte sigorta farkındalığında yükseliş olduğunu kaydetti. Ev sahibi olmak isteyenleri destekleyecek finansal sigorta alanında çalışmalar yaptıklarını da aktaran Yaşar, bina tamamlama sigortasıyla birlikte kolayca ev sahibi olunabileceğini belirterek, “Her bir vatandaş sigortasını yaptırmaya devam etsin, olmayanlar da sigortalarını yaptırsın. Çünkü sürdürülebilirliği sağlayan tek şey sigortadır” dedi.

Bina tamamlama sigortasından bahseden Yaşar, “Ülkemizin son derece ihtiyacı olan bir sigortadır. Bu sigorta ile ilgili 2015 yılından itibaren bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi. Önce Ticaret Bakanlığı kendi kanununda bina tamamlama sigortasına yer verdi. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bu düzenlemeyi gerçekleştirdi ve bina tamamlamanın genel şartlarını yayınladı. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet altındaki yapılarla ilgili kanunda bina tamamlama sigortasına yer verdi. Bugün artık Türkiye'de bina tamamlama sigortası uygulanıyor” dedi.

“Bina tamamlama sigortası ile tüm süreci sigorta şirketi takip eder”

Türkiye'de konutun önemli bir alan olduğunu ifade eden Yaşar, “Herkesin hayali kendi evinin sahibi olabilmektir. Bunun için de uzun yıllar biriktirilen birikimlerle ev almak isteniyor. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm vesilesiyle evler kentsel dönüşüme veriliyor. Bu noktada bir müteahhit seçilip, o müteahhitin doğru finansalla, doğru projeyi yönetmesi ve zamanında evi teslim etmesi bekleniyor. Bu bireyler için çok zorlu bir süreç. Bir firma ve müteahhit seçmek, finansalları kontrol etmek, bilançodan ve doğru projenin seçildiğini anlamak çok zor. Dolayısıyla bu süreçle hiç uğraşmayıp, müteahhitten bina tamamlama sigortası istenmeli. Böylece müteahhit binayı tamamlayıp teslim eder. Bu durum gerçekleşmezse sigorta şirketi evi bitirip sahibine teslim eder. Eğer ev müteahhit tarafından tamamlanmazsa ve sigorta şirketine devredilmezse ödenen para faiziyle birlikte sigorta şirketi tarafından geri ödenir. Bir vatandaş bina tamamlama sigortası aldığında geri kalan bütün problemlerin giderilmesini, finansalların incelenmesini sigorta şirketine bırakabilir” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de en çok trafik sigortası yapılıyor”

Türkiye'de en çok tercih edilen sigortaları sıralayan Yaşar, “Yapılan özel sigortaların başında trafik ve kasko sigortalarından oluşan oto sigortaları geliyor. Özellikle pandeminin meydana getirdiği farkındalıkla birlikte sağlık sigortalarında da ciddi bir büyüme var. Ocak ayında sağlık sigortaları en çok prim üreten sigorta türüydü. Şubat ayında ise trafik sigortaları tekrar liderliği ele geçirdi. Şu anda trafik sigortası yüzde 30 oranında paya sahip. Kaskoyu da dahil ettiğimiz zaman bu oran yüzde 40-45 civarına çıkıyor. Yangın sigortaları ise yüzde 15 ile bu payda yüzde 20'lik sağlık sigortalarından sonra üçüncü sıradadır” diye konuştu.

“Finansal sigorta alanında büyümeye devam edeceğiz”

Farklı branşlara yatırım yaptıklarını belirten Yaşar, “Son yıllarda trafik sigortalarında sigorta adeti ve prim açısından sektör birincisiyiz. Bununla birlikte finansal sigorta olarak özellikle kefalet sigortaları, bina tamamlama sigortası gibi bir takım alanlarda da yeni segmentlerin büyümesine destek verdik. Şirket olarak bu tür alanları büyütmeye çalışıyoruz. Finansal sigorta alanında büyümeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Pandemi sürecinde sanatseverleri tiyatroyla buluşturduklarını da belirten Yaşar, “Pandemi sürecinde tiyatro sanatçılarımız da evdeler ve 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı sebebiyle tiyatrolar çok da faaliyet gösteremiyor. Biz de şirket olarak hem sanata ve sanatçıya destek olmak ve hem de evde bulunan bireyleri tiyatro ile buluşturmak istedik. Şirketimizin mevcut konut sigortalarını alan ve bundan sonrada alacak olan bireylere ücretsiz olarak konutta tiyatro keyfi sunmaya başladık. Dolayısıyla ‘tiyatronet' üzerinden iki tane oyunu, üç tane de masalı ücretsiz olarak hediye ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.