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Pandemide, Türk ürünlerine ilgi

Pandemiden dolayı küresel ekonomide Türk dünyası hareketi başladı.

Türki Cumhuriyetler bu süreçte ürünlerini Türkiye'den almaya başladı.


Salgın döneminde bazı sektörlerde ihracat rakamları artmaya başladı. Türkoğlu Vana Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şensoy, “Geçtiğimiz yıllarda şirket olarak yüzde 5 oranında ihracat oranına sahipken bu yıl yüzde 20'lere çıktık. 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca pandemiden dolayı küresel ekonomide Türk dünyası hareketi başladı. Türki Cumhuriyetler bu süreçte ürünlerini bizden almaya başladı” dedi.


Şensoy, “Pandemiden sonra yurtdışı pazarı Türkiye'ye doğru geldi. Küresel ekonomide Türk dünyası hareketi başladı. Türki Cumhuriyetler Türkiye'yi tercih ediyor. Mesela Gürcistan, hep İtalya'yı tercih ederdi fakat Türkiye'nin çok fazla yıldızı parladı. Son 6 ayda bizim ihracatımız hareketlendi. Biz geçen seneye kadar 10 tane teklif hazırlıyorsak bunun bir tanesi ihracat, 9 tanesi iç piyasaydı. Şimdi 10 tane teklif hazırlarsak bunun 4 ya da 5 tanesi ihracat oluyor. Talep arttı. Bizim hedefimiz ihracat oranımızda yüzde 40'a çıkmak” dedi.

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