Pandemide uzaktan takip cihazlarına talep arttı

Tasarladığı teknolojiyi dünyada 3 kıtaya ihraç eden mobil takip sistemleri geliştiricisi Arvento, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen bu yıl, cihaz sayısında 1 milyonun üzerine ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye'de alanında pazar lideri olan Arvento, 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen 1 milyonu aşkın cihaz sayısına ulaşarak rekor kırdı. Yılı yüzde 25 büyümeyle kapatmaya hazırlanan ve hedefinde dünya liderliği olan şirket, pandemi koşullarının süreceği senaryosu üzerinden planladığı 2021 yılı stratejisini de büyüme odaklı oluşturdu. Şirketin yurtdışı rotasında ise Güneydoğu Asya, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan var.

Yeni ürünleri, ihraç pazarlara ağırlık vermesi ve pandemide uzaktan takip ve yönetim imkanı sağlayan çözümlerine olan talebin artmasıyla, 2020 yılını büyümeyle kapattıklarını da kaydeden Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, dünya liderliği hedefleri doğrultusunda, 2021'de de büyüme ve yeni pazar odaklı hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Şirketin gelecek yıl hedef pazarları ise Güneydoğu Asya, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olacak.

Mobil takip sistemleri geliştiricisi bir şirket olarak 15 yıl önce başlayan yolculuklarını, bugün artık 3 kıtaya ihracat yapan ve 2006 yılından bu yana Türkiye'de aralıksız pazar lideri olan bir konuma taşıdıklarını kaydeden Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, 2020 yılını ise, 1 milyon cihaz sayısını aşarak rekor kırdıkları bir yıl olarak başarıyla geçirdiklerini söyledi. Bu yıl, ürün çeşitliliğini artırmak ve yurt dışında genişlemek odağıyla yol aldıkları kaydeden Hıncal, “Müşteri sayısında da dünyanın en büyük oyuncuları arasındaki yerimizi bu yıl daha da sağlamlaştırdık. Toplamda yüzde 25 büyüdüğümüz 2020 yılının ardından, 2021'de de dünya liderliği için adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bunun için büyümenin yanı sıra 2021'de yurt dışı pazarlarımıza odaklanacağız” diye konuştu.

“Şu an radarımızda Güneydoğu Asya var”

Avrupa'dan Doğu Asya'ya, Afrika'dan Arap Yarımadası'na geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini ve Almanya ile Suudi Arabistan'da kendi ofisleri bulunduğunu ifade eden Hıncal, “2021 için odak pazarlarımız ise Güneydoğu Asya, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olacak. Güneydoğu Asya bölgesinde Endonezya üzerinden faaliyet yürütüyoruz. Yurt içinde ve dışında yatırımlarımıza ve genişleme çalışmalarımıza 2021 yılında da ara vermeksizin devam edeceğiz. Nihai hedefimiz ise, ülkemizden dünya çapında lider bir teknoloji firması çıkarmak” dedi. Hıncal, şöyle devam etti: “Kurulduğumuz yıldan bugüne yaklaşık 18 kat büyüdük. Her yıl iki rakamlı büyüme oranlarına imza atıyoruz. Bu başarıyı, dinamik ve proaktif yapımız, yenilikçi bakış açımız sayesinde yakalamış durumdayız. Sürekli yenilenmeyi, yarının da ihtiyaçlarını düşünerek adımlar atmayı gerektiren sektörümüzde, ürün geliştirmeden teknik hizmetlere, bayii ağından müşteri hizmetlerine tüm çalışmalarımızda farklılaşarak yol almayı sürdüreceğiz. Gelecek yıl da bu kapsamda, pandeminin getireceği zorluklara rağmen, yeni teknolojilerle hayatı ve iş süreçlerini kolaylaştırmaya, yeni çözümlerimiz ve güncellemelerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

“Bu yıl yeni ürünler geliştirdik”

Pandemi koşullarına rağmen 2020'de hız kesmediklerini ve var olan ürünlerinin yeni versiyonlarının yanı sıra yeni ürünler geliştirdiklerini söyleyen Hıncal, şöyle devam etti: “Arvento olarak araç takip ve filo yönetim sistemleri, motosiklet, konteyner, nesne, tekne takip sistemleri ve sektörel IoT çözümleri geliştirip üretiyoruz. Ürün portföyümüzde 30'a yakın farklı ürün ve çözüm bulunuyor ve her yıl pazara yeni çözümler sunmayı sürdürüyoruz. Bu yıl, hemen her sektörü derinden etkileyen ve sosyal hayatları olduğu gibi ekonomileri de kısıtlayan pandemiye rağmen üç yeni ürün geliştirdik. Yeni ürünlerimizden imt.x55, alanında dünyanın en ileri teknolojileriyle donatılmış ve konteyner ile tekne takibi alanlarına odaklı bir ürünken, Treyki Moto ile motosiklet, Treyki Asset ile de değerli nesne ve eşya takibine yönelik çözümler geliştirdik.”

Pandemide e-ticaret ve lojistik sektör çözümlerine olan talep arttı

Dijitalleşmenin ve teknolojinin ön plana çıktığı pandemi sürecinde, uzaktan takip ve yönetim imkanı sağlayan çözümlerine olan talebin arttığını da vurgulayan Hıncal, şöyle konuştu: “Sunduğumuz çözümler, şirketlerin bulundukları her yerden, bir bilgisayar ya da akıllı cihaz üzerinden sahadaki operasyonlarını yönetmelerini sağlayan, verimliliğe ve karlılığa da olumlu katkısı olan sistemler. Rekabetin kısıtlandığı ve verimliliğin, ayakta kalabilmek adına çok daha önemli hale geldiği pandemi sürecinde, şirketlerin bir de çalışanlarının sağlığını gözetmeleri hassasiyetiyle, çözümlerimize olan talep arttı. Hemen her ölçekten şirket odağına, çalışanlarının sağlığını koruyarak, uzaktan ve mümkün olan en kısa sürede, en etkili şekilde hizmet vermeyi aldı. Buna imkan sağlayan çözümlerimize, özellikle evlere servis yapan şirketler, kargo şirketleri, e-ticaret şirketleri ve lojistik sektörü yoğun ilgi gösterdi. Pandemide yakınlarının sağlığından ve güvenliğinden endişe duyanlar ise kişileri uzaktan da olsa takip edebilme imkanı sağlayan Arvento Treyki Mini çözümümüze olan talep arttı.”