Panik atak ve anksiyetenin kalp sağlığı üzerindeki etkileri

Dr. Sebahattin Ateşal, "Anksiyete bozukluğu ve panik atak gibi rahatsızlıklar tedavi edilmediğinde stres hormonlarının salınımına bağlı olarak kalp krizi gibi çok ciddi kardiyolojik hastalıklara neden olabiliyor" dedi.

Anksiyete bozukluğu ve panik atak, kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Toplumun yaklaşık yüzde 18'inin bu rahatsızlıklar yüzünden çeşitli problemler yaşadığı düşünülüyor. Kaygının yol açtığı doğal anksiyete, temelde kişinin vücudunun tehlikelere karşı hazır hâle gelmesi için nabzın ve solunumun hızlanmasıyla oluşuyor. Kas ve dokulara daha fazla oksijen girmesi sağlanarak olası tehlikelere karşı vücut alarm durumuna geçiriliyor. Panik atak varlığında ise kaygı, tehlikenin olmadığı zamanlarda ortaya çıkarak kişinin alarm durumuna geçmesine neden oluyor. Bu da kişinin günlük rutin işlerini yapmasını zorlaşmasına, zamanla sosyal ilişkilerinin ve kalp sağlığının bozulmasına yol açıyor.

Medicana International İstanbul Hastanesi Dr. Sebahattin Ateşal, psikolojik rahatsızlıklarla kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi, "Anksiyete bozukluğu ve panik atak gibi rahatsızlıklar tedavi edilmediğinde stres hormonlarının salınımına bağlı olarak kalp krizi gibi çok ciddi kardiyolojik hastalıklara neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Anksiyete ve panik atak kalp krizi riskini artırıyor"

Anksiyetenin ve panik atağın kalp krizi riskini arttırdığını belirten Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Anksiyete bozukluklarından biri olan panik atak rahatsızlığında kişi, ortada hayati bir durum olmamasına rağmen endişe ve korkuya kapılıyor. Zaman zaman çok şiddetli olan panik atak belirtileri kişinin, felç olmak üzere olduğu ya da kalp krizi geçirdiği hissine kapılmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak kalp atışı ve nabzı hızlanıyor. Ortalama 15 dakika kadar süren panik atak ve anksiyete nöbetleri bazen bir saati aşabiliyor. Kardiyovasküler açıdan risk oluşturan stres hormonlarının neden olduğu panik atak, tedavi edilmediğinde hipertansiyon, damar sertliği ve kalp krizi gibi ciddi kardiyolojik hastalıklara yol açabiliyor." dedi.

Anksiyete ve panik atak ritim bozukluğuna yol açıyor mu?

Anksiyete ve panik atak ritim bozukluğuna yol açıyor mu? sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Ateşal, "Anksiyete ve panik atak, her ne kadar ritim bozukluğuna yol açmasa da damar sertliği gibi kardiyolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Kişinin, kalp sağlığını koruması ve yaşam kalitesini artırması için tedavi olması gerekiyor. Panik atak belirtileri arasında yer alan bazı kardiyolojik semptomlar, bazen pulmoner emboli ve kalp krizi belirtileri ile karıştırılıyor. Bu yüzden henüz panik atak tanısı almamış kişilerin kalp sağlıklarının değerlendirilmesi için hekime başvurmaları öneriliyor" diye konuştu.