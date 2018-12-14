Paperworld 2019'a 52 Türk firmasıyla çıkarma yapılacak

Geçtiğimiz yıl 44 firma ile dünyanın en büyük kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı Messe Frankfurt Paperworld'e çıkarma yapan Türk kırtasiye sektörü hedef büyüttü. 26-29 Ocak günlerinde yapılacak 2019 fuarına 52 Türk firması katılacak.

Dünyanın en büyük kâğıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı olarak kabul edilen Messe Frankfurt Paperworld için heyecanlı geri sayım başladı. Bu yıl 26-29 Ocak 2019 günleri arasında yapılacak fuar, vizyoner ofis ve kırtasiye trendlerine odaklanarak Yeni bir salon konsepti ile ziyaretçilerini karşılayacak. Sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan bu fuara geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk kırtasiyeciler çıkarma yapacak. 2018 yılında 44 Türk firması fuarda yerini alırken, bu yıl 52 Türk firması yeni ürünlerini tanıtacak.

Pazar odaklı bakış açısı sunulacak

Fuardaki yeni salon konsepti ile kırtasiye segmentinde geniş bir ürün yelpazesi sunan fuarda tebrik kartları, küçük deri ürünleri, aksesuarlar, peçeteler, masa dekorasyonu, parti ürünleri, lisanslar ve tasarımlar ile ambalaj ve kutlama ürünleri Salon 5,1 ve 6.1'den Hall 3.1'e taşınacak. Bu, ticari ziyaretçilerin aynı sergi salonunda kırtasiye ticareti için tüm yaşam tarzı ürünleri bulabileceği anlamına geliyor.

Amaçlarının ziyaretçilere fuardaki ürün yelpazesi hakkında daha geniş ve pazar odaklı bir bakış açısı sunmak olduğunu belirten Paperworld Direktörü Michael Reichhold, fuarın son yıllardaki şeffaf düzeninde başarılı bir grafik izlediklerini söyledi.

Yeni katılımcılara daha fazla yer açmak istediklerini anlatan Reichhold, "Yeniden yapılanma, yeni fikirler için belirleyici olan ve değerli iş bağlantılarıyla sonuçlanan yeni perspektifler açıyor" dedi.