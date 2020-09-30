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Papiss Cisse, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Papiss Cisse ile mutlu sona ulaştı.

Senegalli futbolcu bugün saat 16.55'te sarı-lacivertliler için İstanbul'da olacak.


Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak lige damga vuran isimler arasında yer alan Papiss Cisse Fenerbahçe ile anlaştı. Senegalli forvet bugün saat 16.55'te İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak. Ağustos ayının başında Cisse ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi'nin satışından sonra kendisiyle görüşmeye başlayacaklarını ve beklemesini oyuncuya iletmişti. Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Samatta transferi sonrasında Senegalli golcüyle görüşmeler yeniden başladı ve Fenerbahçe Cisse konusunda mutlu sona ulaştı. Oyuncunun ilerleyen saatlerde transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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