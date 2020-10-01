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Papiss Cisse, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Senegalli golcü futbolcu Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.


Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da geçiren ve sezon sonu sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Senegalli forvet Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Cisse'ye hoş geldin derken, çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.


Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de 9 numaralı forma ile mücadele edecek.

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