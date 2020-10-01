Fenerbahçe’nin yeni transferi Senegalli forvet Papiss Cisse, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli forvet Papiss Cisse, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli golcü Papiss Cisse, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan 35 yaşındaki futbolcunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Cisse'nin sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.