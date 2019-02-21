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Para-Taekwondocular Mısır'da zirvede

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Para-Taekwondo Şampiyonası’nda 2’si altın olmak üzere 5 madalya kazandı.

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 2'si altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Türkiye, takım halinde bayanlarda şampiyon olurken, genel sıralamada ise ikinci oldu.


Mısır'ın Hurghada şehrinde düzenlenen ve 28 ülkeden 108 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya 7 sporcu ile katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı. Bayanlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ve K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın madalyanın sahibi olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda önemli puanlar elde etti. K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K44 61 kiloda Mahmut Bozteke gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Ali Can Özcan bronz madalya kazandı.


Bu sonuçların ardından Türkiye, takım halinde bayanlarda şampiyon olurken genel sıralamada ikinci oldu.

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