Para uzmanından uyarı: “Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“

Dünyada özellikle de ABD'de çok miktarda para basılması ve FED'in parasal genişleme politikası neticesinde ortaya çıkan durum nedeniyle ekonomistler uyarı üstüne uyarı yapıyor.

Yatırımcılara yönelik uyarı yapan uzmanlar kesinlikle yatırımların tek bir araçta toplanmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Pandemi nedeniyle dünyada oluşan para durumunu değerlendiren Academy CEO'su Mohammad Halakoei, dünyadaki para genişlemesi üzerine kurulu yeni politika nedeniyle yatırımcılara uyarıda bulundu.

İnsanların yatırım yaparken çok araştırıp mutlaka çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Halakoei yatırımların hepsinin tek bir araçta değerlendirilmemesi, kredi ve borç para ile yatırım yapılmaması konusunda da uyardı.