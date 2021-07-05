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Parasını alamayınca vincin üzerine çıkan operatör 8,5 saat sonra ikna edildi

Bakırköy Ataköy’de, parasını alamadığı gerekçesiyle vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunan vinç operatörü 8,5 saat sonra ikna edildi.

Bakırköy Ataköy'de, parasını alamadığı gerekçesiyle vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunan vinç operatörü 8,5 saat sonra ikna edildi.


Bakırköy Ataköy Sahil'deki bir inşaatta sabah saatlerinde vinç operatörü parasını alamadığını ileri sürerek vince çıkan şahıs 8,5 saatlik uğraşın ardından ikna edildi. Sabah saatlerinde vincin tepesine çıkıp intihar girişiminde bulunan operatörü gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hava yastıklarını açıp önlem almıştı.


Müzakereci polis ekiplerinin yaklaşık 8,5 saat görüştüğü şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi.

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