Parc des Princes'e ırkçılık karşıtı pankartlar asıldı

Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı. Ayrıca her iki takım oyuncuları da ısınmak için sahaya İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. 14. dakikada kaldığı yerden devam edecek maç öncesi Parc des Princes Stadı'na, Webo'ya destek veren ve ırkçılığa karşı pankartlar asıldı.

Ayrıca her iki takım futbolcuları da ısınmak için sahaya üzerinde İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.