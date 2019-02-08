Pargalı İbrahim Paşa'nın kabrinin restorasyonu tamamlandı

Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa’nın kabri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'nın kabri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapan Pargalı İbrahim Paşa'nın Canfeda Hazretleri Haziresi'nde bulunan kabrini restore ettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünce hazırlanan projede, restorasyon işi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirildi.