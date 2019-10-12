Paris Saint-Germain Academy Turkey'in 7. merkezi açıldı

Paris Saint-Germain Academy Turkey'in 7. merkezi İzmir Bornova'nda açıldı.

Paris Saint-Germain Academy Turkey, bugün İzmir Bornova Langırt Spor Tesisleri'nde açıldı. Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, Paris Saint-Germain Genel Müdürü Neslihan Kaya ve Paris Saint- Germain Teknik Direktörü Hamza Gezmiş açılışta hazır bulundu.

İzmir açılışı ile ilgili konuşan Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, “Futbol Union şirketi, dünyanın en değerli 5 futbol markası arasında gösterilen Paris Saint-Germain markasının Futbol Akademisini Türkiye'ye getirdi. Akademinin dünyada 14 binden fazla öğrencisi bulunuyor. Paris Saint-Germain Academy Turkey kısa sürede sporcu sayısını 650 bandına taşıdı. 2019 bitmeden 1000 sayılarına ulaşmış olacak. Türk futbolunun altyapısına model oluşturmak ve Paris Saint-Germain altyapısına futbolcu yetiştirmek amacıyla açtığımız akademilerde, 3-18 yaşındaki çocuklara yönelik futbol ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Öncelik hedefimiz; Türkiye'de markayı oturtmak ve alışkanlık haline getirmek ve pazarda lider olmak. Yerli bir Türk firmayız. Ülke futbolu için önemli ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Çünkü futbolu seviyoruz ve kazandığımızı yine futbola yatırıyoruz. Güven sağlıyoruz, eğitimde ve insan sağlığına uygun antrenman programları uyguluyoruz. Çifte konsantreyiz, akademi eğitimlerini geliştirmek, çocukların algılarını açmak ve dünyadaki en iyi akademilerini nasıl geçeriz onları takip ediyoruz. Devamlılığını sağlayan bir yapı kuruyoruz. Türkiye'de potansiyeline inandığımız çocuklara yatırım yapıyoruz. Biz daha çok futbol altyapılarını kurumsallaştırmanın peşindeyiz” dedi.