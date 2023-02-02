Park eden sürücüye sinirlendi arabasını çöpe attı

Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi'nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan otomobil ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi duruma sinirlenip “arabanı çöpe atarım” diyerek otomobil sahibini uyardı. Uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görülmüştü. Olayın yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı. “Arabanı çöpe atarım” uyarılarına rağmen dinlemeyip 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnaf otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde, esnafın arabayı çöp konteynerlerin üzerine attığı görüldü. Öte yandan çöpe atılan otomobil, sanayi sitesinin güvenlik ekipleri tarafından bir kapalı otoparka götürüldüğü öğrenildi.

“2 gündür orada duruyor”

Olaya ilişkin konuşan Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, “Sanayi sitesinde otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Yıllardır yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Esnaf arkadaşımızın da yeri var. Orası da kilitli olan yerler. Oraya getirip aracını koyuyor. 2 gündür orada duruyor. Arkadaşımız da bunu söylediği halde güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış folptif ile çöplerin üzerine koymuş. Olay bundan ibaret. Aracı şimdi güvenlik çekti. Başka bir otoparka götürdü. Kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde buranın otoparkı yakında olması lazım. Adamın yerini 2 dükkan ileriye vermiş. Veya insanlar geliyor sanayiye kimse kimsenin yerine koydurmuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür de kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar” dedi.