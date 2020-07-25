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Park halindeki 2 aracın üzerine ağaç devrildi

Şişli’de park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Şişli'de park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir dut ağacı, yarı bedeninden ayrılarak park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi ekipleri tarafından araçların üzerine devrilen ağaç, motorlu testere ile parçalara bölündü. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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