İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Mecidiyeköy’de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.

Mecidiyeköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


İstanbul Mecidiyeköy'de sokak arasındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.