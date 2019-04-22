Park halindeki minibüs alev alev yandı

Güngören'de park halinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir minibüs alev alev yandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Güngören Merkez Mahallesi Bayrampaşa Caddesi üzerinde bulunan bir okulun yanında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 senedir cadde üzerinde bulunan ve kullanılmayan servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsü sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonrasında minibüs kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan veya ölen olmadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Öte yandan aracın yandığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.