Park halindeki motosikleti çalan şahıs kamerada

İstanbul'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 19 Şubat günü bir kişi, park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, incelenen güvenlik kamera kayıtlarında kimliği tespit edilen Tolga T. isimli şahsın tanınmamak için kask taktığı, park halindeki motosikleti iterek götürdüğü görüldü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Tolga T. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.