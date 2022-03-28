Park halindeki motosikleti çalarak kayıplar karıştı, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldırımda park halindeki motosikleti çalan hırsız kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart günü Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda park halinde bulunan motosikleti gözüne kestiren hırsız, çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Herhangi bir kilit veya bağlantı noktası olmadığını fark eden hırsız, daha sonra motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.