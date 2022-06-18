Park halindeki tır alev topuna döndü, lastikler bomba gibi patladı

Büyükçekmece'de park halindeki tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü. Lastikleri bomba gibi patlayan tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Büyükçekmece-Çatalca yolu üzerinde park halindeki tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki tır henüz bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün tırın tamamını kapladı. Yanan tırın bomba gibi patlayan lastikleri mahallede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, yanan tır kullanılamaz hale geldi.