Park yeri tartışmasında kaputa tutundu, araç sürücüsü aldırmadan gaza bastı

Esenyurt'ta bir vatandaş, aracını otopark girişine bırakınca ortalık karıştı. Hatalı park yapan sürücüyü bekleyip tepki göstermek isteyen apartman sakini, olay yerinden kaçmaya çalışan vatandaşın araç kaputunu tuttu. Bu duruma aldırmayan sürücü gaza basarken, apartman sakinini metrelerce sürükledi. Yaşanan o olay anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş, otopark girişine aracını park ettikten sonra bir süre ortadan kayboldu. Bu duruma öfkelenen bir apartman sakini ise aracın başına giderek beklemeye başladı. Bu sırada polisi arayan vatandaş, araç sürücünün gelmesi ile tepki gösterdi. İkili arasında bir süre daha tartışma çıktı.

Hatalı park yapan vatandaş aracına binerek gitmek istedi. Bu sırada sürücüyü bırakmak istemeyen apartman sakini aracın kaputuna tutundu. Bu duruma aldırış etmeyen sürücü, gaza bastı. Kaputu bırakmayan kişi de aracın kaputunda metrelerce sürüklendi. Yaşanan o sıra dışı park kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Adamı düşürmek için manevra yaptı”

Olay anlarını anlatan mahalleli Suat Akyol, “Bir vatandaş garaj kapısının önüne aracını park etti. Bunu gören bir apartman sakini, aracın başına gelerek sahibini bekledi. O sırada polis çağırdı. Araç sahibi birkaç dakika sonra geldi ve ikili arasında tartışma çıktı. Apartman sakini, vatandaşa ‘Polis gelmeden gidemezsin' diyerek aracını kaldırtmadı. Tartışma sırasında vatandaş aracına bindi ve olay yerinden gitmek istedi. Apartman sakini aracın gideceğini görünce kaputa tutundu ve o şekilde hızla gittiler. Sokağın sonundan aşağıya döndüler, sonrasını göremedim. Giderken araç sürücüsü, adamı düşürmek için manevra yaptı ama adam sıkı tutunmuştu düşmedi. Bu tarz olaylar artık bizi şaşırtmıyor. Burası Esenyurt, alıştık artık” dedi.