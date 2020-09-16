Parkta başına direk devrilen minik Görkem, son yolculuğuna uğurlandı

Arnavutköy'de parkta oynarken başına aydınlatma direğinin devrilmesiyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki Görkem Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde dün yaşanan olayda parkta ikiz kardeşi ile oynayan 10 yaşındaki Görkem Küçük'ün üzerine aydınlatma direği devrilmiş, hastaneye kaldırılan Görkem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Minik Görkem, bugün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Hastaneden alınan Görkem'in cenazesi, Hacımaşlı Köyü mezarlığına getirdi. 10 yaşındaki çocuğun ailesi ve yakınları, cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı. Görkem için defin öncesi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze toprağa verildi.