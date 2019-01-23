Parkta bir kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyede

Şişli'de geçtiğimiz pazar günü bir kadına tecavüz ettikten sonra kıyafetlerini yaktığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. İstanbul'a getirilen şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de geçtiğimiz pazar günü Abide-i Hürriyet Parkı'nın içerisinde akli dengesi yerinde olmayan G.Y. (37) isimli kadına uyuşturucu madde vererek tecavüz eden ve sonrasında kadının kıyafetlerini yakan şüpheli Eren O. (25), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 300 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı Eren O., ifadesinde uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Küçükçekmece'deydim" dediği öğrenildi.

İfadesi alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Tecavüze uğradığı iddia edilen G.Y. ise Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.