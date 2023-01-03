Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor

Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu'nda devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi gerçekleştirilecek konserde Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) sahne alacak.

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu'nda devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi, saat 20:30'da gerçekleştirilecek konserde Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) sahne alacak. Çağla Ulusev konserde, Robert Schumann, Franz Schubert ve Sulkhan Fyodorovich Tsintsadze'nin eserlerini seslendirecek. Sarp Kudun ise konserde Nikolai Rimsky-Korsakov, Antonio Vivaldi, Camille Saint-Saens'ın eserlerini seslendirecek.