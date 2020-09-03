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Parma'da hedef Domagoj Vida

Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida’ya İtalyan ekibi Parma’nın talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'ya İtalyan ekibi Parma'nın talip olduğu iddia edildi. Vida'nın, siyah-beyazlılar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya İtalya'nın köklü ekiplerinden Parma talip oldu. İtalya basınında Tutto Mercato'da yer alan habere göre Vida'nın yeni adresinin Parma olacağı ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.


Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 38 maçta yer alırken, 5 gol kaydetti.

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