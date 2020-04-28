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Parti evinde gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Bağcılar’da parti yapıp sosyal medyadan paylaşan 2’si kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da parti yapıp sosyal medyadan paylaşan 2'si kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.


Bağcılar'da dün bir rezidansta korona virüs salgınına rağmen parti yaparak sosyal medyada paylaşan 2'si kadın 10 kişi, polis ekiplerinin baskını sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslara Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesilerek adli işlem yapıldı. Partideki iki kardeşin önceden Adnan Oktar'ın programına katıldıkları ortaya çıkarken sanatçı Yusuf Gültekin'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.Gözaltına alınan 10 kişi emniyette biten işlemlerininin ardından adliye ye sevk edildi.

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