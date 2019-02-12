Paşa Döner'e yatırım için Orta Doğu, Çin ve Avrupa'dan yoğun ilgi

Türkiye genelinde 170'den fazla şubeye ulaşan Paşa Döner, 2019 ciro hedefini 75 milyon TL olarak belirledi. Büyüme oranları ile yatırımcının dikkatini çeken Paşa Döner, ayrıca Orta Doğu, Çin ve Avrupa ülkelerinin de radarında olduğunu bildirildi.

Günlük ortalamada 17 ton üretim ile 135 bin kişi/gün hizmet sunan Dönersan Döner Gıda AŞ. (Paşa Döner), geleceğe yönelik yatırımlarını açıkladı. 2018 yılında şube sayısında yüzde 10 büyüme planlarını gerçekleştiren şirket; 2019 yılında da döner satışını yılda 5 bin 100 tona çıkartarak, 75 milyon TL ciro ve 40 milyon kişiye hizmet sunmayı yeni hedefi olarak belirledi.

"Türkiye bölgesinde en büyük üreticiler arasında yer alıyor"

270 milyar TL büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen organize gıda perakende sektörü kategorilerinde nadir büyüyen bir sektör olduğuna dikkat çeken Dönersan Döner Gıda AŞ(Paşa Döner) İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, "Şirketimiz, 2018 yılını ciro bazında yaklaşık 70 milyon lira ile kapattı. Son 20 yıldır bütün dünyada kanatlı eti üretimi ve tüketimi sürekli bir artış eğilimi gösteriyor. Bu durum sektörde gelecek stratejik plan açısından Paşa Döner markasını öne çıkarttı. Aynı zamanda bu durum şirketin gelecek projeksiyonunun bu yönde planlamasında önemli bir etken oldu".

Küçük yatırımcıya girişimci olma olanağı

Paşa Döner markasının sektöründe lider, ürün kalitesi müşterilerce kabul görmüş bir marka konumunda olduğunu vurgulayan Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti: "Tüketim alanında hızla büyüyen bir pazar içerisinde tercih edilen bir yiyecek konsepti sunuyoruz. Yatırımcıya küçük sermaye birikimleri ile kolayca girişimci olma imkânı ve aynı zamanda kazanma olanağı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımcılarla görüşüp operasyonumuzu bu anlamda daha da büyüteceğiz".

Paşa Döner yatırımcıların ilgi odağında

Çalışkan, şirketin bundan sonraki adımı, Avrupa ve özellikle Körfez ülkelerine ihracata odaklanmak olarak açıklarken, "Avrupa, Çin ve Körfez ülkelerinden yatırım teklifleri alıyoruz. Bu teklifleri 2019 yılı üçüncü çeyreğe kadar değerlendirerek operasyonunu genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Ayrıca; Dönersan Döner Gıda AŞ (Paşa Döner), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde düzenlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışmasında üst üste sektör birincisi oldu.