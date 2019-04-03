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Paşa, Veysel ve Khalili'den yoksun çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Veysel ve Khalili idmana çıkmadı.


Kemerburgaz'daki kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan çalışmada ayak tenisi oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. İdmana sakatlıkları bulunan futbolcular Veysel ve Khalili katılmadı. BB Erzurumspor ile pazar günü karşılaşacak olan Kasımpaşa, bu mücadelenin hazırlıklarına hafta boyunca devam edecek.

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