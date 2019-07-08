Pasaportu en güçlü ülkeler belli oldu

Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olan ülkeleri belli olurken, listenin birinci sırasını, vatandaşlarının pasaportları ile 189 ülkeye vizesiz girebildiği Japonya ve Singapur'un birlikte paylaştığı görüldü. Türkiye pasaportu 53'üncü sırada yerini aldı.

Medya takibinde önde gelen kurumlarından Ajans Press, pasaportların gücüne yönelik yapılan raporu inceledi. Ajans Press'in Henley Global 2019 verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeleri Japonya ve Singapur olarak görüldü. Geçtiğimiz yılın verileri ile kıyaslama yapıldığında ise Japonya ve Singapur'un geçen yılın 1'incisi Almanya'yı geçtiği, böylelikle de Almanya'nın 2'nci sıraya gerilediği kaydedildi. Raporun 3'üncü sırasını paylaşan ülkeler de Danimarka, İtalya ve Lüksemburg olarak saptandı. Türkiye pasaportu ise 110 ülkeye vizesiz geçiş imkanı sağlayarak güç sıralamasında 53'üncü sırada olduğu görüldü. Buna karşın listenin son sırasında Afganistan yer alırken, sadece 25 ülkeye vizesiz girebildiği tespit edildi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılının başından bugüne kadar pasaport ile 5 bin 912 haber yansıması tespit edilirken, geçtiğimiz yıl 12 bin 789 habere konu olduğu görüldü.