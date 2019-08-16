Passolig'de Galatasaray zirvede

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacakken, en fazla Passolig karta Galatasaray taraftarı sahip. Sarı-kırmızılılar, toplamda 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile Fenerbahçe yer alıyor.

Süper Lig Cemil Usta sezonunda heyecan bu hafta başlıyor. Takımlar, ligde 34 hafta boyunca toplamda 306 karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanında Avrupa sahnesini de göz önüne aldığımızda futbolseverleri dolu dolu bir sezon bekliyor.

Bu heyecanı yerinde yaşayabilmek için gerekli olan Passolig kartına en fazla ilgi gösteren taraftar ise Galatasaraylılar oldu. Kulüplerin sattığı toplam Passolig sayısında sarı-kırmızılılar, 964 bin 331 bilet ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 896 bin 730, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 753 bin 172 elektronik bilet satışı gerçekleştirildi.

Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor'un taraftarları 43 bin 498, Gazişehir Gazintep'in 36 bin 8, Gençlerbirliği'nin ise 20 bin 163 kart alarak takımlarına destek oldu.

Ligde en az Passolig'e sahip olan ekip ise 16 bin 272 ile Kasımpaşa olarak yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:

Galatasaray: 964 bin 331

Fenerbahçe: 896 bin 730

Beşiktaş: 753 bin 172

Trabzonspor: 270 bin 735

Atiker Konyaspor: 139 bin 182

Antalyaspor: 104 bin 661

Yeni Malatyaspor: 69 bin 747

Kayserispor: 66 bin 682

Göztepe: 66 bin 383

Demir Grup Sivasspor: 58 bin 216

Medipol Başakşehir: 52 bin 122

Yukatel Denizlispor: 43 bin 498

Çaykur Rizespor: 42 bin 962

MKE Ankaragücü: 41 bin 596

Aytemiz Alanyaspor: 37 bin 991

Gazişehir Gaziantep: 36 bin 008

Gençlerbirliği: 20 bin 163

Kasımpaşa: 16 bin 272