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Passolig'de Galatasaray zirvede

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacakken, en fazla Passolig karta Galatasaray taraftarı sahip.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacakken, en fazla Passolig karta Galatasaray taraftarı sahip. Sarı-kırmızılılar, toplamda 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile Fenerbahçe yer alıyor.


Süper Lig Cemil Usta sezonunda heyecan bu hafta başlıyor. Takımlar, ligde 34 hafta boyunca toplamda 306 karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanında Avrupa sahnesini de göz önüne aldığımızda futbolseverleri dolu dolu bir sezon bekliyor.


Bu heyecanı yerinde yaşayabilmek için gerekli olan Passolig kartına en fazla ilgi gösteren taraftar ise Galatasaraylılar oldu. Kulüplerin sattığı toplam Passolig sayısında sarı-kırmızılılar, 964 bin 331 bilet ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 896 bin 730, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 753 bin 172 elektronik bilet satışı gerçekleştirildi.


Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor'un taraftarları 43 bin 498, Gazişehir Gazintep'in 36 bin 8, Gençlerbirliği'nin ise 20 bin 163 kart alarak takımlarına destek oldu.


Ligde en az Passolig'e sahip olan ekip ise 16 bin 272 ile Kasımpaşa olarak yer alıyor.



Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:


Galatasaray: 964 bin 331


Fenerbahçe: 896 bin 730


Beşiktaş: 753 bin 172


Trabzonspor: 270 bin 735


Atiker Konyaspor: 139 bin 182


Antalyaspor: 104 bin 661


Yeni Malatyaspor: 69 bin 747


Kayserispor: 66 bin 682


Göztepe: 66 bin 383


Demir Grup Sivasspor: 58 bin 216


Medipol Başakşehir: 52 bin 122


Yukatel Denizlispor: 43 bin 498


Çaykur Rizespor: 42 bin 962


MKE Ankaragücü: 41 bin 596


Aytemiz Alanyaspor: 37 bin 991


Gazişehir Gaziantep: 36 bin 008


Gençlerbirliği: 20 bin 163


Kasımpaşa: 16 bin 272

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