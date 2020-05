Patili Dostlar, sokağa çıkma yasağı süresince Kartal Belediyesine emanet

Belediye ekipleri, yasağın ilk gününden başlayarak sokak hayvanları için besleme çalışmalarını artırdı.

16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerini kapsayacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç ve susuz kalmamaları için can dostların imdadına yetişen Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den aldıkları talimatlar doğrultusunda besleme çalışmalarına, yasağın ilk günü itibari ile sabah erken saatlerde başladı. Kartal genelinde kedi ve köpeklerin odaklaştığı cadde ve bulvarlar ile sahil ve ormanlık alanlara ekipler tarafından mama ve su kapları bırakıldı. Sokağa çıkma yasağını kapsayan 4 gün boyunca da patili dostları yalnız bırakmayacaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Sokağa çıkma yasağı süresince belediyemizin birimleri ile dört bir koldan çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte mağduriyet yaşamamaları için her türlü tedbiri aldık, umuyoruz ki bu süreci de herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Diğer yandan kısıtlamadan en çok etkilenecek sokak canlarımızı da unutmadık. Bu süreçte can dostlarımızın mama ve sularını eksik etmiyoruz. Onlar bize emanet. Kartal'ımızın her türlü ihtiyacını yakından takip ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler, çözüme ulaştırılıyor

Öte yandan vatandaşlardan Kartal Belediyesine gelen talep ve şikâyetler, 4 günlük kısıtlama boyunca da ekipler tarafından değerlendirilip çözüme ulaştırılıyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında bir vatandaştan gelen çağrılara yanıt veren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın arı şikâyeti üzerine harekete geçti. Şikâyetin yapıldığı bölgeye koruyucu giysi ve vinç ile giden ekipler, bir ağaca yerleşen oğul bal arısı tespit etti. Doğal dengenin korunmasının en önemli unsurlarından olan arı kolonisi, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekipler tarafından uygun bir şekilde alınıp arı yetiştiriciliği yapan bir üreticiye teslim edildi.