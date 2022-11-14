Patlamada hayatını kaybeden anne kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Taksim'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar cenazesi Adli Tıp Kurumu'n alındı. Anne kızın cenazeleri son yolcuğuna uğurlanmak üzere Şirinevler Ulu Cami'ye götürüldü.

Taksim'de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar'ın Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada otopsi işlemleri biten anne kızın cenazesi yakınları tarafından alındı. Türk bayraklarına sarılı cenazeler son yolcuğuna uğurlanmak üzere Şirinevler Ulu Cami'ye götürüldü.