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Patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı

Başakşehir ’de çalışma sırasında patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı.

Başakşehir 'de çalışma sırasında patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Başakşehir 15. Bölgede sabah saatlerinde yapılan çalışma esnasında su borusu patladı. Patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartmanlarla aynı boya ulaştı. Tazyikli suyun fışkırma anı, iş makinesi operatörlerinin suyu durdurma çalışması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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