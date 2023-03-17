Patrick Vieira Crystal Palace'tan ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, ayrılığı duyurdu. Londra ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teknik direktör Patrick Vieira ile yolların ayrıldığı belirtildi. 2021-2022 sezonunda takımın başına gelen Vieira'nın görevine son 11 maçta aldığı 6 mağlubiyet 5 beraberliğin ardından son verildi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Crystal Palace Futbol Kulübü, Patrick Vieira'nın Birinci Takım Menajeri olarak görevinden ayrıldığını doğrulayabilir" ifadelerine yer verildi.

Vieira, Crystal Palace'ın başında 74 resmi müsabakada görev aldı.