Patrik Mesrob Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu için katafalka konuldu

Patriği Mesrob Mutafyan'ın cenazesi saygı duruşu için Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde katafalka konuldu.

Cuma günü (8 Mart) tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob Başpiskopos Mutafyan için bir dizi cenaze töreni düzenleniyor. Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi'nde karara bağlanan törenler kapsamında Patrik Mutafyan'ın naaşı bugün son saygı duruşu için Kumkapı Ana Kilise'de katafalka konuldu.

Saygı duruşu 2 gün devam edecek

Patrik Mesrob Mutafyan'ın saygı duruşuna çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Üzeri açık tabutun çevresinden sessizce geçen Ermeni vatandaşlar hem saygı duruşunda bulundu hem de dua etti. Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde saygı duruşu 15 Mart saat 18.00'e kadar devam edecek.

Patrik Mutafyan'ın cenaze töreni ise 17 Mart Pazar günü, Pazar ayini saatinde (10.00) Kumkapı Ana Kilise'de yapılacak. Patrik Mutafyan'ın naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.