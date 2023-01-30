Paycell'den stratejik iş ortaklığı

FinTech sektöründe lider olma hedefiyle yerli start-up'larla iş birlikleri kuran ve böylece finansal teknolojiler ekosistemini beraber büyütmeyi amaçlayan Paycell, Alternatif SuperApp ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Güvenli ödeme çözümleri ve uçtan uca finansal hizmetleriyle kullanıcılarına hayatı kolaylaştıran Paycell, Alternatif SuperApp ile ortaklık anlaşması imzaladı. Müşterilerini fintech kolaylıkları ile tanıştıran ve birçok alanda büyük firmalarla iş birliği yapan Alternatif SuperApp, anlaşma kapsamında kart saklama ve sanal pos gibi birçok üründe ödeme ve finansal hizmetler platformunun çözümlerini müşterilerine sunuyor. 2021 yılının Aralık ayında lansman yapan Alternatif SuperApp 80'den fazla işletmeye dijital cüzdan altyapısı sağlıyor.

Firmalar Sanal POS ve Checkout'a kolayca ulaşabiliyor

Yapılan açıklamaya göre dijital ödeme platformu, sunduğu sanal POS hizmeti ve Alternatif SuperApp iş birliği ile orta ve büyük ölçekte sayısız firmaya hizmet sağlıyor. Dijital ödeme platformu olan Paycell'in Sanal POS'u, kafe ve restoranlardan eğlence parklarına Alternatif SuperApp'in portföyündeki farklı sektörden birçok firmanın dijital cüzdanlarında da kullanıldı. Ayrıca ödeme süreçlerini platform ile yöneten firmalar ödeme esnasında sorunsuz bir deneyime kavuştu.

Kart Saklama' ve Faturama Yansıt' süreçleri hızlandırıyor

Alternatif SuperApp'te yer alan birçok firma; halihazırda platformun sunduğu kart saklama hizmetini kullanarak, bakiye yükleme süreçlerini yüksek güvenlikli bir şekilde yönetirken kullanıcılarının kart bilgilerini de koruyor.

Bireysel müşteriler, yakında gelecek olan Faturama Yansıt' özelliğiyle platform hizmetlerinden yararlanan bütün firmaların dijital cüzdanında Turkcell faturasına yansıtarak yükleme yapabilecek. Yöntem sayesinde eğlence parkı ya da restoranın dijital cüzdanına yükleme yapmak isteyen bir müşteri, işlemini faturasına yansıtarak gerçekleştirebilecek. Alternatif ödeme yöntemlerini müşterileriyle buluşturan Alternatif SuperApp, faturaya yansıtma özelliğini de 200 bine yakın müşterisinin kullanımına sunmuş olacak.

İş birliği ekosisteme değer katmaya devam edecek

Ekosisteme değer katma noktasında bu iş birliğinin büyük etkileri olacağına inandığını aktaran Alternatif SuperApp kurucu ortağı ve Macellan CEO'su Göktürk Yetim, Paycell ile devam ettireceğimiz bu iş ortaklığının tüm Fintech ekosistemi ve özellik KOBİ'ler için teknolojinin doğru ve verimli kullanımı açısından başarılı bir örnek olacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı.

Sundukları kart saklama, sanal POS, checkout ve faturama yansıt gibi özelliklerin yaygınlaşmasının hem ekosistemin büyümesi hem de ödeme süreçlerinin dijitalleşmesi açısından çok kıymetli olduğunu belirten Paycell CEO'su Serhat Dolaz, Tek platformdan birden fazla finansal hizmete erişim bakış açımızla her kullanıcıya anlık olarak ihtiyacı olan ürünü kolayca ulaştırıyoruz. Cüzdan servisleri, Paycell alışveriş limiti, faturaya yansıtarak ödeme, kartlı ödeme yöntemleri gibi derin ürün yelpazesiyle tüm finansal hizmetlerimizi sunarak iş ortaklarımızın kesintisiz deneyimlerine katkı sağlıyoruz. Alternatif SuperApp ile yaptığımız güçlü iş birliğiyle birçok farklı sektörden firmayı Paycell ürünleri ile tanıştırmaya devam ediyoruz. FinTech ekosisteminde Alternatif SuperApp ile kurduğumuz stratejik iş ortaklığı sektörü beraber büyütmemiz adına kıymetli bir adım dedi.