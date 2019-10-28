Banka hesabı olsun olmasın herkese erişilebilir finansal hizmetler sunma vizyonuna sahip Paycell'e dijital kimlik doğrulama özelliği eklendi. Bu sayede kullanıcılar kimlik doğrulamak için herhangi bir yere gitme ihtiyacı duymadan oturdukları yerden işlemi hızlıca ve güvenle tamamlayabilecek.

Turkcell'in yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell, dijital kimlik doğrulama özelliği ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak. Yapılan şirket açıklamasına göre Paycell geliştirdiği bu dijital kimlik doğrulama sistemi sayesinde, şubeye giderek kimlik beyanı ve ıslak imza ile kimlik tespitini gerektiren süreçleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede aynı zamanda vakit tasarrufu da sağlanıyor. Önemli bir teknolojik altyapı ve tecrübe gerektiren bu hizmet sayesinde hem müşterilerin hem de işlemi yapan kurumun ek operasyonel yük ve maliyetleri de ortadan kalkıyor.

Paycell ürün yöneticileri ve Turkcell mühendislerinin birlikte geliştirdiği bu kimlik doğrulama çözümü ile Paycell'in bu alanda uçtan uca çözüm sağlayan ilk kuruluşlardan biri olduğuna dikkat çeken Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Finansal kuruluşlar için güçlendirilmiş müşteri tanı ve onay prosedürleri uygulanmasına ilişkin beklentiler her geçen gün artıyor. Bu noktada teknolojiyle finansın buluştuğu fin-tech alanındaki platformumuz Paycell için geliştirdiğimiz bu çözüm gerek ülkemizde gerekse yurtdışında birçok kurum için örnek teşkil edecek. Eklenen yeni özelliklerle her geçen gün daha da zengin bir platform haline gelen Paycell, ödeme çözümleri alanında kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam edecek” diye konuştu.

1 dakikada kimlik doğrulama

Kullanıcılar artık Paycell uygulaması üzerinden, herhangi bir yere gitmeden, 1 dakikadan kısa bir süre içinde kimlik doğrulama yapabiliyor. Dijital kimlik doğrulama işlemi için kullanıcıların nüfus cüzdanı ya da ehliyetinin ve son 3 aya ait bir faturalarının bulunması yeterli. Tüm işlem süreçlerinin dijital olarak ilerlediği akışta, müşterilerin öncelikle kimlik fotoğrafını çekmesi ve faturasının da fotoğrafını çekip yüklemesi gerekiyor. Kimlik üzerindeki tüm bilgiler, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği OCR teknolojisi ile okunarak sisteme kaydediliyor. Yapay zeka sistemi aracılığıyla; bilgilerin doğruluğu anında kontrol edilip kaydedilerek kimlik tespiti gerçekleştiriliyor.